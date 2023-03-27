Как обустроить жилище воздушным знакам Зодиака, чтобы привлечь любовь и деньги

При ремонте своего жилища или переезде необходимо уделить должное внимание интерьеру. Астрологи говорят о том, что обстановка комнат - дело индивидуальное, и дизайн, который подходит, например, водным знакам, покажется совершенно некомфортным представителям огненной стихии. Не стоит также забывать о том, что правильное оформление способно принести в жизнь своего хозяина удачу и финансовое благополучие. Рассказываем, какой интерьер станет счастливым для воздушных знаков - Близнецов, Весов и Водолея.

Близнецы

Комфорт и функциональность - вот ключевые параметры, которых стоит придерживаться Близнецам при обустройстве своего жилья. Представители летнего воздушного знака стремятся к тому, чтобы их дом был универсальным.

Поскольку настроение подопечных Меркурия частенько меняется, для них важно, чтобы пространство легко трансформировалось под их потребности. Сегодня Близнецы нуждаются в уюте, а завтра готовы закатить масштабную вечеринку.

Самое главное для этого знака - чтобы в доме было достаточно места. Интересные акценты в интерьере сделают жилье оригинальным и запоминающимся.

Весы

Рожденные под знаком Весов - это люди, которые стремятся к гармонии во всем, в том числе в интерьере. При оформлении домашнего пространства им необходимо в первую очередь определиться со стилем и придерживаться его.

Как правило, представители осеннего воздушного знака выбирают классические мебель и цвета. Чувство прекрасного, которым Весы наделены сполна, позволяет им создать гармоничную обстановку и атмосферу в своем доме.

Весы будут прекрасно чувствовать себя в окружении антикварных вещей, картин, скульптур. Если нет возможности приобрести нечто подобное, будет достаточно благородного цветового оформления.

Водолей

Водолею прилив энергии обеспечит “умное” жилище. Уроженцы этого знака обожают современные технологии и гаджеты для дома, которые обеспечат им комфортное существование в этих стенах.

Воздушному знаку приятно сознавать, что он может переложить заботу о порядке в доме на робота-пылесоса, а рутинные домашние обязанности - на другие гаджеты. Тогда он спокойно сможет заниматься своими делами.

Кроме того, Водолеи обожают современное искусство. Они с удовольствием украсят свой дом лучшими его образцами, будут любоваться ими, искать и находить в них вдохновение.