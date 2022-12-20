Как оборвалась жизнь детектива Коломбо, которого сразил самый страшный недуг

Питер Фальк прославился на весь мир благодаря роли лейтенанта Коломбо в одноименном сериале. Вечно неряшливый и помятый, сыщик мгновенно снискал любовь фанатов по всему миру, которые до сих пор называют проект одним из лучших в своем жанре. Поклонники осыпали артиста комплиментами, однако мало кто догадывается, как именно оборвалась жизнь артиста.

Дело в том, что после завершения сериала Фальк позволил себе не стремиться к карьерным достижениям, а наслаждаться жизнью. Он занялся живописью и лишь изредка оказывался на съемочной площадке, из-за этого поклонники видели его все реже и реже. А однажды он был замечен папарацци в Беверли-Хиллз в весьма пугающем состоянии — растрепанный актер бродил по кварталам в поисках своего автомобиля.

Сначала Фальк признался, что всего лишь забыл, где припарковался, но спустя некоторое время раскрыл шокирующую правду: он страдает от деменции. Болезнь прогрессировала так быстро, что уже спустя год он не мог вспомнить, что играл прославленного детектива.

Умер Коломбо в 2011 году. Он заболел пневмонией, а с тяжелой болезнью его слабое сердце не справилось, что и стало причиной смерти.