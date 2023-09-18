Как облитая кислотой Мадам Мишель выглядела без пластики: кадр пробивает до дрожи

Певица, известная как Мадам Мишель, выглядела так экстравагантно не всегда. В юности она была обычной талантливой девушкой, мечтающей построить карьеру на сцене. Ирина Гончарук начала петь в ресторане, где и встретила будущего мужа. Предприниматель Роман был очарован красавицей и сразу начала за ней ухаживать.

Первое время их брак напоминал волшебную сказку. Рядом с Ирой был настоящий мужчина, а уже через два года она подарила ему первенца. Все оборвалось в один день. Недоброжелатели Романа решили отомстить ему через жену. Красавицу подстерегли на улице и облили серной кислотой.

Отец певицы был врачом, поэтому она получила лучшую помощь.

Медикам удалось спасти ее лицо, но не красоту. Девушке пришлось перенести несколько операций, а после — учиться заново жить с изуродованным лицом. Это стало особенно тяжелым испытанием, ведь в молодости Ирина была настоящей красоткой. Только спустя годы она смогла принять новую себя и вернулась на сцену под псевдонимом Мадам Мишель, который взяла в честь погибшего брата Михаила.