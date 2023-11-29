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Как обезьяны с гранатой: этим 3 знакам зодиака опасно садиться за руль

29 ноября 2023 13:00
Как обезьяны с гранатой: этим 3 знакам зодиака опасно садиться за руль

Узнайте, есть ли вы в этом списке.

Астрологи уверены, что некоторым знакам зодиака лучше никогда не получать права. Ничего хорошего из этого все равно не выйдет.

К числу тех, кто за рулем выглядит как обезьяна с гранатой, относятся три представителя зодиакального круга. Первый из них — нерешительные Весы. Из них получаются слишком неуверенные в себе водители. Довольно часто на дороге возникают ситуации, когда промедление непозволительно, вот почему этому знаку лучше как можно реже управлять автомобилем.

Следом идут вспыльчивые Овны. Даже в пути они остаются лидерами по натуре, поэтому часто провоцируют аварии, превышая скорость и соревнуясь с другими. Правил дорожного движения для них не существует.

И замыкают круг Близнецы, которые никогда не упустят возможности получить свою дозу адреналина. Эти ребята также любят нарушать ПДД, поэтому часто привлекают внимание сотрудников ГАИ и выводят из себя внимательных и ответственных водителей.

Фото: Кадр из фильма «Need for Speed: Жажда скорости» (2014)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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