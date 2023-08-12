Как ноги Волочковой выглядят без «копыт» и ретуши (жуткое фото)

Анастасия Волочкова нередко удивляет публику экстравагантными фотографиями. Но на этот раз подписчиков балерины шокировали вовсе не обнаженные кадры, а ноги женщины. Профессиональная танцовщица сняла излюбленные туфли на платформе, которые в народе уже давно прозвали копытами, и сфотографировалась на отдыхе в одном бикини.

После многих лет занятий балетом ноги Волочковой оказались сильно деформированными — в узлах и шишках, с резко выделяющимися мышцами и венами. Вероятно, балерина предвидела реакцию публики, поэтому заблаговременно закрыла для других пользователей возможность оставлять комментарии под фото.

В последнее время Анастасия активно борется с лишним весом, но фанаты не раз отмечали, что женщина явно переусердствовала с похудением. Ее кожа выглядит дряблой и обвисшей, а в сочетании с ужасным состоянием ног выглядит все это, мягко говоря, пугающе.