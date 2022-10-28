«Как нищенка»: народ пришел в ужас при виде постаревшей Муцениеце

Агата Муцениеце привлекла внимание пользователей Сети своим неожиданным преображением. Знаменитость опубликовала в своих социальных сетях серию снимков, на которых позирует в аккуратном платье, а ее волосы спрятаны под шелковым платком, однако поклонники не остались в восторге от такого наряда.

По мнению подписчиков, звезде «Честного развода» не подходит такой скромный образ. Платок в сочетании с платьем и отсутствие ярких цветов лишь старят знаменитость и делают ее похожей на бабушку.

«Как нищенка», «Тут прям бабушка-бабушка, это не ваше!», «Смените одежду, вам очень не идет такой наряд, старит», — признаются пользователи Сети.

Также многие не оценили и отсутствие косметики в образе Муцениеце. Фанаты призвали артистку следить за собой и не отказываться от макияжа, который делает ее эффектнее и привлекательнее.