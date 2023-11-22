Как ни в коем случае нельзя называть питомца: правило нарушали многие и поплатились

Как только пушистый любимец оказывается дома, его хозяева тут же встают перед важной проблемой — перед выбором подходящей клички. Некоторые люди предпочитают использовать распространенные и привычные варианты, другие — останавливаются на обычных человеческих именах. Однако это делать категорически нельзя.

Называя питомца так же, как человека, его хозяин выбирает тяжелую энергетику и судьбу. Из-за этого животное может часто болеть, проявлять непослушание и даже умереть раньше срока.

Кроме того, таким образом получится обидеть святых. Ведь у каждого человека есть именины и свой покровитель. И оскорблять его кличкой питомца не стоит.

Также энергетика имени обязательно повлияет на характер животного. Обычно собаки и кошки, которые названы в честь конкретных людей, отличаются агрессией и откровенной злобой.

Считается, что даже детей и внуков нельзя называть именами, которые уже использованы в роду. Об этом говорит теория духов-защитников. Такой покровитель может оберегать лишь одного определенного человека, а значит, есть риск оставить малыша без подобной заботы.

То же самое относится и к животным. Лучше выбрать «звериную» кличку, чтобы по теории духов питомец обрел собственного защитника.