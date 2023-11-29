Как ни крути — не пара: эти знаки зодиака не могут быть счастливы вместе

Романтические отношения между людьми развиваются по разным сценариям. Иногда возлюбленные легко находят общие точки соприкосновения и строят крепкий союз. Но бывает и так, что в паре царит полное отсутствие взаимопонимания.

Как считают астрологи, успех отношений во многом зависит от того, какими знаками зодиака обладают люди. Некоторые из них абсолютно несовместимы друг с другом.

Например, ужиться вместе будет очень сложно Овнам и Девам. Они по-разному относятся к быту. Придирчивых и педантичных Дев будет раздражать склонность Овнов к хаосу. Несчастливым получится и роман двух Тельцов. В отношениях они действуют довольно эгоистично, поэтому будут постоянно соперничать.

Скорпиону придется очень сложно рядом с Близнецами. Они слишком легко относятся к жизни, любят проводить время вне дома и заводить новые знакомства. Партнер же постоянно будет ревновать. А спокойные Девы не смогут построить крепкие отношения со Стрельцами, которые ищут новых чувств и смены обстановки.

Разница в характере сгубит союз Раков и Львов. Последних пугает требовательность избранника и чересчур серьезный подход к отношениям. Тяжело будет Львам и с Рыбами, которые не переносят чужого самолюбия.