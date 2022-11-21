Как немытый квадрат на ножках: красотку нулевых Кешу теперь не узнать

Певица Кеша прославилась благодаря хиту Tik Tok. Миллионы фанатов по всему миру заслушивались зажигательной композицией и признавались в любви артистке, которую ценили не только за красоту, но и за талант. Поклонники были уверены, что исполнительница будет радовать их и другими хитами, но Кеша неожиданно пропала из поля зрения публики.

Как оказалось, артистка на протяжении нескольких лет судилась со своими продюсерами, которых обвиняла в психологическом и сексуальном насилии. В итоге она смогла добиться справедливости, но многочисленные судебные процессы сильно сказались на внешности знаменитости.

По словам поклонников, они с трудом узнают в Кеше некогда популярную звезду. Певица страдает от лишнего веса, но продолжает носить те же откровенные наряды, что, как признаются фанаты, их очень смущает. Также многие отмечают, что артистка, вероятнее всего, сделала ряд пластических операций, что тоже сказалось на ее внешности.