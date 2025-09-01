«Как не потрогать такую?!»: на съемках этого фильма СССР произошел странный случай — тогда умолчали, а сейчас не стали бы

А ведь на экране артисты играли отца и дочь.

Советский кинематограф, с его выверенными сюжетами и идеологически правильными героями, всегда казался образцом порядка и профессионализма. Но за глянцевым фасадом «важнейшего из искусств» порой скрывались свои драмы и конфликты, о которых предпочитали не говорить вслух.

Съемочная площадка — место творческое и эмоциональное, и порой страсти кипели там не только по сценарию. Одна из таких потаенных, неудобных историй произошла во время работы над, казалось бы, рядовым советским фильмом «Утреннее шоссе».

О чем фильм, и кто в нем сыграл

Картина, снятая по роману Ильи Штемлера, рассказывала о таксисте, который за солидный гонорар соглашается на подозрительный заказ — отвезти в горы партию сгущенки. По дороге герой попадает в аварию и понимает, что стал курьером, который перевозит запрещенные вещества.

Главную роль исполнил звезда советского экрана Родион Нахапетов («Раба любви», «Поздняя любовь»). А его юную дочь, о существовании которой герой не подозревал, сыграла 20-летняя Оксана Фандера — для нее это была первая серьезная работа в кино.

Что за скандал случился на съемках

Съемочный процесс омрачил один крайне неприятный эпизод. По воспоминаниям очевидца, ситуация развивалась так:

«Снимали эпизод: героиня Фандеры сидит в ванне, вся в пене. Следующий кадр — девушка уже вышла из ванны и беседует с главным героем.

И вот эпизод снят. Все расслабились. Оксана встала, начала смывать с себя пену. И вдруг Родион Нахапетов, словно подстреленный, залетает в ванну к Оксане и начинает ее обнимать.

Фандера полушутя, полусерьезно пытается высвободиться из его объятий, он прижимается к ней. И это не кино — все за кадром!».

Находившийся на площадке фотограф успел сделать несколько кадров. Один из снимков он позже подарил группе. Реакция Нахапетова на эту фотографию была поразительной:

«Ну, а как было не потрогать такую юную соблазнительницу?!».

Жизнь после скандала

В то время Родион Нахапетов был официально женат на Вере Глаголевой. После распада СССР он уехал в США, где продолжил карьеру режиссера.

Оксана Фандера, к счастью, сумела оставить этот инцидент позади. Уже в 1990 году она вышла замуж за Филиппа Янковского, родила двоих детей, которые, как и родители, стали успешными актерами.

Ее карьера также сложилась более чем удачно. Эта история осталась неприятным эпизодом из прошлого, напоминанием о том, что происходит за закрытыми дверьми съемочного павильона.

