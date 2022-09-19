Как назвать ребенка осенью по знаку зодиака: лучшие имена

С незапамятных времен выбору имени для новорожденного уделяли особое внимание. Считалось, что имя, которое человек будет носить всю жизнь, окажет большое влияние на его судьбу. В наши дни большинство родителей руководствуются не столько значением имени, сколько его благозвучностью и удачным сочетанием с отчеством и фамилией. Однако астрологи рекомендуют нарекать младенца в соответствии с его знаком зодиака - имя, заряженное положительной энергетикой, принесет своему владельцу удачу. Рассказываем, как лучше всего назвать малышей, рожденных осенью.

Дева

Мальчикам, появившимся на свет в сентябре, подойдут имена Степан, Денис, Тимур, Станислав. Девочек стоит наречь Ксенией, Ириной или Витой. Они принесут своим носителям благополучие.

Весы

Представителей воздушной стихии можно назвать одним из следующих имен - Виктор, Филипп, Ростислав. Самые подходящие имена для Весов-девочек - Нелли, Алена или Милена.

Скорпион

Уроженцам самого мистического знака подойдут имена “с характером”, такие как Афанасий, Ян или Ефим. Смягчить характер девочки-Скорпиона и помочь ей обрести гармонию помогут имена Светлана, Элина, Алиса.