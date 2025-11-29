Как нас обманули «Сумерки»: тот самый лес, школа и дом Калленов — все находится в одном городе, но это совсем не Форкс

В знаменитом городке «под покровом туч и за пеленой дождя» не сняли ни одной сцены.

Форкс давно стал чем-то вроде святыни для фанатов «Сумерек». Маленький городок в штате Вашингтон, окутанный туманом, с бесконечными еловыми лесами, — идеальное место для истории о вампире, который «влюбился в овечку». Стефани Майер выбрала его не случайно: атмосфера там действительно такая, какой описана в книгах.

Но вот что знает не каждый: съемочная группа там даже не была. Вся визуальная магия фильма — это вовсе не Вашингтон, а соседний Орегон, плюс немного Канады и даже кусочек Калифорнии.

Где это снимали на самом деле?

По книге Белла переезжает из солнечного Финикса в дождливый Форкс. Это реальный город в штате Вашингтон, и поклонники до сих пор туда ездят.

На самом деле дом Беллы находится в городе Сент-Хеленс, штат Орегон. Именно там стоит тот самый двухэтажный домик Свонов, который можно даже арендовать. Внутри все оставили максимально близким к тому, что видели зрители.

Часть улиц, автостоянку и даже книжный магазин Thunderbird & Whale тоже снимали там. На автостоянке, к примеру, Эдвард эффектно спасал Беллу от подвыпивших парней.

Орегон стал «настоящим» Форксом

Большая часть съемок проходила в Портленде и окрестностях. Именно там:

находился дом Калленов — обычный жилой дом в районе Уилламетт-Хайтс;

снимали школу Беллы и Эдварда — обычную городскую школу Leodis V. McDaniel High School;

превращали старый целлюлозно-бумажный завод в балетную студию, где Каллены сражались с Джеймсом.

семейство Калленов играло в бейсбол.

Еультовая лесная сцена, где Эдвард признается Белле, что у него «кожа убийцы», снималась в Орегон-Сити (в 30 минутах езды от Портленда). Лес там действительно туманный, влажный, почти мистический, и найти его можно ориентируясь по маленькому кафе Stone Cliff — оно стоит рядом.

Вот так к удивлению фанатов оказывается, что Форкс вообще не имеет никакого отношения к фильму. По сюжету Белла жила в дождливом городке штата Вашингтон, а в реальности мир «Сумерек» собирали по частям в окрестностях Орегона.

Ранее мы писали: Эдвард Каллен и Кристиан Грей – «ред-флаг» на 100%: от кого еще из известных киногероев-любовников вам стоит держаться подальше