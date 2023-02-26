Как наложницы османских султанов чистили зубы: ответ вас сильно удивит

Наложницы султана должны были отличаться не только красотой и знанием искусства любви, но и ухоженностью. Многие часы девушки проводили в ванных комнатах и хаммамах и придумывали весьма изощренные способы, чтобы поддерживать свою привлекательность и не терять интерес правителя.

Так, зубные щетки начали производить лишь во второй половине 19 века, но рабыням султана нужно было как-то поддерживать гигиену рта. Поэтому они утром и вечером ополаскивали рот раствором воды с мелиссой, шалфеем и анисом, что освежало им дыхание и убивало бактерии.

Щетку же наложницам заменял мисвак или сивак. Это приспособление представляло собой веточки с кисточками на конце, которые нужно было жевать. Из-за трения они пушились и очищали зубы от налета, превращаясь в своеобразную щетку, что помогало сохранять их белоснежную улыбку и защищать зубы.