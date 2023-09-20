Как на заводе: вот сколько получают звезды «Дома-2» на самом деле

На проект «Дом-2» уже давно идут не только ради любви, но и ради славы. Поговаривают, что многие приходят на телестройку из-за денег, но зарплату участников шоу официально не разглашают. Бывшая звезда шоу рассказала, на какие выплаты могут рассчитывать молодые люди.

Оказалось, что гонорары звезд «Дома-2» вовсе не поражают воображение. По словам Екатерины Колисниченко, самые популярные участники, которые долгое время находятся на телестройке, получают 80-90 тысяч рублей в месяц.

Примерно на такую же сумму могут рассчитывать токари или стропальщики на крупном предприятии.

Новички и вовсе получают 19-20 тысяч рублей — это существенно меньше, чем средняя зарплата по стране. Поэтому никаких сумасшедших гонораров на «Доме-2» нет. Екатерина рассказала изданию PopCornNews, что ей предлагали вернуться на шоу с зарплатой 100 тысяч, но только при условии, что личные соцсети вести за нее будут продюсеры. На такие условия Колисниченко не согласилась.