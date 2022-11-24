Как на самом деле звали Д’Артаньяна: имя из пяти слов угадать не выйдет
Вспомнить настоящие данные гасконца под силу далеко не каждому.
Любой поклонник творчества Александра Дюма или зритель, который ценит кинематограф, без труда сможет вспомнить имена главных героев «Трех мушкетеров»: Д’Артаньян, Атос, Портос и Арамис. После выхода советской экранизации произведения автора в 1979 году его романом начали зачитываться в СССР, ведь такие яркие образы удалось показать на экране Георгию Юнгвальд-Хилькевичу.
Но далеко не все фанаты помнят, как на самом деле звали мушкетеров и отважного гасконца. Ведь Д’Артаньян — это только фамилия героя. А в тексте романа упоминается, что у него было имя Шарль. Более того, при рождении героя назвали еще более изысканно — Ожье де Бац де Кастельмор. Правда, это имя он предпочитал не использовать.
Фамилия Портоса звучала тоже благородно — Валлон де Брасье де Пьерфон. У Арамиса тоже было второе имя — Рене д’Эрбле. Зато зрителям хорошо запомнилась фамилия Атоса — графа де Ла Фер. А специалисты-литературоведы обнаружили в творчестве Дюма и второе имя героя — Оливье.