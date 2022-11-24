Как на самом деле звали Д’Артаньяна: имя из пяти слов угадать не выйдет

Любой поклонник творчества Александра Дюма или зритель, который ценит кинематограф, без труда сможет вспомнить имена главных героев «Трех мушкетеров»: Д’Артаньян, Атос, Портос и Арамис. После выхода советской экранизации произведения автора в 1979 году его романом начали зачитываться в СССР, ведь такие яркие образы удалось показать на экране Георгию Юнгвальд-Хилькевичу.

Но далеко не все фанаты помнят, как на самом деле звали мушкетеров и отважного гасконца. Ведь Д’Артаньян — это только фамилия героя. А в тексте романа упоминается, что у него было имя Шарль. Более того, при рождении героя назвали еще более изысканно — Ожье де Бац де Кастельмор. Правда, это имя он предпочитал не использовать.

Фамилия Портоса звучала тоже благородно — Валлон де Брасье де Пьерфон. У Арамиса тоже было второе имя — Рене д’Эрбле. Зато зрителям хорошо запомнилась фамилия Атоса — графа де Ла Фер. А специалисты-литературоведы обнаружили в творчестве Дюма и второе имя героя — Оливье.