Как на самом деле зарабатывает Волочкова: балет давно ни при чем

В последние годы мало кто не был наслышан о перипетиях в личной жизни Анастасии Волочковой. Балерина рассказывает о любви к новым избранникам или о их предательстве в интервью, описывает подробности романов в скандальных ток-шоу и честно делится сокровенным с подписчиками в соцсетях. И как полагают эксперты, делает она это все не просто так.

Как объяснила продюсер Алена Красная в беседе с «Комсомольской правдой», всего за одно появление на телепрограмме Анастасия может заработать до 300 тысяч рублей. Таким образом, 3-4 появления в месяц на шоу уже делают артистку обладательницей миллиона. И трудиться на балетной сцене ей уже не нужно — достаточно лишь комментировать громкие сплетни о себе.

Свою роскошную жизнь Волочкова не прячет от поклонников. Она хвалится отдыхом на курортах Турции или Мальдивах и часто показывает интерьеры загородного дома. Доходов Анастасии хватает и на то, чтобы обеспечивать возлюбленных, которых она приглашает в совместный отпуск.