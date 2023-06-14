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Как на самом деле выглядит Джейк Салли из «Аватара»: за образом прятался сердцеед

14 июня 2023 14:30
Как на самом деле выглядит Джейк Салли из «Аватара»: за образом прятался сердцеед

Настоящий древнегреческий герой.

Снимая свой фантастический боевик «Аватар», Джеймс Кэмерон поставил перед актерами непростую задачу. Им пришлось играть инопланетян, чье поведение и быт сильно отличаются от всего земного. Тем не менее артисты справились, а особенно сильно зрителей поразил исполнитель роли Джейка Салли.

Сэм Уортингтон на протяжении фильма был прикован к инвалидной коляске или же находился в образе огромного синего аватара. Поэтому мало кто считал его красавцем. А между тем за пределами съемочной площадки актер оказался настоящим сердцеедом.

Как на самом деле выглядит Джейк Салли из «Аватара»: за образом прятался сердцеед

У него мужественные черты лица, голубые глаза и серьезный взгляд. Такая внешность и бесспорный талант позволяют ему играть древнегреческих героев или отважных военных. Красавец к тому же хорошо воспитан и обходителен. Он редко попадает в скандалы и предпочитает спокойную тихую жизнь вдали от камер папарацци.

Фото: кадр из фильма «Аватар 2» (2022), GlobalLookPress
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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