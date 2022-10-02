Как на самом деле снимали «Великолепный век»: все оказалось не тем, чем кажется

На съемочной площадке культового сериала «Великолепный век» было использовано множество хитростей, чтобы за короткий срок создать эффектные и драматичные сцены. О некоторых секретах боевых сцен поведала в документальном фильме «Создание легенды» актриса Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем-султан.

«Пушечные ядра, щиты были изготовлены и окрашены заново, после чего на грузовиках отвезли на место съемок в Эдирне. А подготовка лагеря из шатров шла с утра до вечера», — рассказала Узерли.

Продюсеры «Великолепного века» добавили, что часто оружие приходилось создавать из тех материалов, которые у них имелись. Так что в кадре можно заметить орудия, изготовленные… из синтетики.