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Как на самом деле снимали «Великолепный век»: все оказалось не тем, чем кажется

2 октября 2022 13:45
Как на самом деле снимали «Великолепный век»: все оказалось не тем, чем кажется

Зрителей водили за нос.

 

На съемочной площадке культового сериала «Великолепный век» было использовано множество хитростей, чтобы за короткий срок создать эффектные и драматичные сцены. О некоторых секретах боевых сцен поведала в документальном фильме «Создание легенды» актриса Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем-султан.

«Пушечные ядра, щиты были изготовлены и окрашены заново, после чего на грузовиках отвезли на место съемок в Эдирне. А подготовка лагеря из шатров шла с утра до вечера», — рассказала Узерли.

Продюсеры «Великолепного века» добавили, что часто оружие приходилось создавать из тех материалов, которые у них имелись. Так что в кадре можно заметить орудия, изготовленные… из синтетики.

Фото: Кадр из фильма "Великолепный век.Создание легенды"
Алла Новикова
Алла Новикова
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