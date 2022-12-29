Как на самом деле принц Уильям относится к мачехе: правду случайно раскрыли дети

Принцу Уильяму не оставалось ничего другого, кроме как принять выбор своего отца — короля Великобритании Карла III. Монарх счастлив с любимой женой Камиллой Паркер-Боулз, той самой, с которой длительное время изменял матери своих сыновей Диане Спенсер.

Не так давно наследник престола признался, что не держит зла на свою мачеху. Кроме того, Уильям подчеркнул, что относится к ней с любовью и уважением. Но теперь появились веские основания для сомнений в правдивости его слов.

Правду об истинном отношении супруга Кейт Миддлтон к Камилле случайно выдали его дети. Как оказалось, Джорджу, Шарлотте и Луи не позволяют называть Камиллу бабушкой. Таким образом Уильям обозначил, что хоть Паркер-Боулз и заняла место королевы-консорта, место его покойной матери ей не занять никогда.