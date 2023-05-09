Как на самом деле Брыльска получила роль в «Иронии судьбы»: правда вас оглушит

Советские зрители увидели лирическую комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!» во второй половине 70-х. Картина мгновенно полюбилась публике, а особенно люди отмечали ярких персонажей и удачно подобных актеров. При этом мало кто догадывается, что Барбара Брыльска, исполнившая роль Нади Шевелевой, попала в картину практически случайно.

Как рассказал оператор Вадим Алисов, работавший над лентой, Эльдар Рязанов долгое время не знал, кто станет главной героиней в его будущем фильме. Он не мог определиться с артисткой, пока его коллега, второй режиссер Игорь Петров, не вспомнил, что над кроватью его сына висит портрет эффектной польской актрисы. Рязанов заинтересовался заграничной звездой и спустя некоторое время отправил приглашение Барбаре в Варшаву.

Звезда экрана согласилась на предложение, ведь Рязанов в то время был уже большой знаменитостью. Она прибыла в столицу, но оказалось, что в первую очередь ей необходимо пройти пробы. Неожиданное предложение возмутило артистку, которая практически набросилась на Рязанова.

В итоге режиссер все-таки устроил пробы. Он внимательно наблюдал за взаимодействием Мягкова и его экранной возлюбленной на съемочной площадке и остался доволен их игрой, официально утвердив артистку на роль.