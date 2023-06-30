Как на разных языках: молодежь вряд ли поймет, о чем говорили граждане СССР

От сленга современных подростков иногда впадают в ступор даже их родители, не говоря уже о советском поколении. Бабушкам и дедушкам часто кажется, что их внуки-школьники говорят на иностранном языке, а слова вроде «кринж», «рофл» и «фэйспалм» непонятны большинству людей старше 40 лет.

На самом деле свой сленг есть у любого поколения, и слова советской молодежи будут не более понятны современным подросткам. И речь вовсе не о перестройке и коллективизации. Одна фраза сорокалетней давности может сильно озадачить тех, кто родился уже в России.

«Отец ей „Милтонс“ купил. Индийские. Не „техасы“, конечно, но лучше, чем „Ну, погоди“ или „Орбита“». Что значат эти таинственные слова? «Милтонс» — это индийские джинсы. Так как западной продукции в СССР было не достать, они прочно обосновались на рынке и пользовались большим спросом среди модных молодых людей. «Техасы», они же «чухасы» — это тоже джинсы, но более высокого качества. Они были известны тем, что не линяли и не протирались. Делали их не обязательно в США, «техасы» могли быть и польскими.

Что касается «Орбиты» и «Ну, погоди» — это уже отечественная продукция. Эти брюки были очень крепкими, но, конечно, не такими модными, как импортные джинсы.