Как на другой планете: эти странности американских школ вызывают оторопь у россиян

Для каждого российского школьника 1 сентября ассоциируется с торжественной линейкой, букетами цветов и праздничным ознаменованием начала нового учебного года. Однако так происходит далеко не во всех странах.

В США, например, никому и в голову не приходит отмечать 1 сентября. Во-первых, в Америке в целом нет такой традиции, а во-вторых, учебный год там начинается в каждой школе в свое время. В одном учебном заведении это могут быть последние числа августа, в другой — первая неделя сентября.

Формы в школах Штатов тоже нет: все носят то, в чем им удобнее. Поэтому многие предпочитают ходить в спортивной одежде, как будто только что вышли с урока физкультуры. Этот предмет, кстати, за границей не прогуливают, а посещают с удовольствием.

С пропуском занятий ситуация вообще складывается непростая. Например, температура ниже 39 градусов не является уважительной причиной, чтобы остаться дома.