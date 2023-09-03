Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Как на другой планете: эти странности американских школ вызывают оторопь у россиян

Как на другой планете: эти странности американских школ вызывают оторопь у россиян

3 сентября 2023 19:30
Как на другой планете: эти странности американских школ вызывают оторопь у россиян

Такие различия не укладываются в голове.

Для каждого российского школьника 1 сентября ассоциируется с торжественной линейкой, букетами цветов и праздничным ознаменованием начала нового учебного года. Однако так происходит далеко не во всех странах.

В США, например, никому и в голову не приходит отмечать 1 сентября. Во-первых, в Америке в целом нет такой традиции, а во-вторых, учебный год там начинается в каждой школе в свое время. В одном учебном заведении это могут быть последние числа августа, в другой — первая неделя сентября.

Формы в школах Штатов тоже нет: все носят то, в чем им удобнее. Поэтому многие предпочитают ходить в спортивной одежде, как будто только что вышли с урока физкультуры. Этот предмет, кстати, за границей не прогуливают, а посещают с удовольствием.

С пропуском занятий ситуация вообще складывается непростая. Например, температура ниже 39 градусов не является уважительной причиной, чтобы остаться дома.

Фото: Кадр из фильма «Географ глобус пропил» (2013)
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше