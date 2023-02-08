Как мужчины реагируют на оголившихся красавиц за 50: такого вы точно не ждали

Мода на оголение никогда не потеряет своей актуальности. Многих селебрити даже не смущает их далеко не юный возраст.

Так, известная певица, 53-летняя Анжелика Варум, недавно появилась в откровенном провокационном наряде, который смутил даже ее супруга Леонида Агутина. Артист раскритиковал жену за то, что она вышла в одном нижнем белье, которое едва прикрывало ее прелести. Сама же Варум не увидела ничего предосудительного в своих мини-шортах.

Ее примеру последовала 56-летняя Ирина Салтыкова, которая считает, что носить юбку вообще необязательно. Того же мнения придерживается и королева русского шансона Любовь Успенская, которой скоро исполнится 65 лет.

Западные звезды тоже давно наплевали на возраст и вовсю щеголяют в откровенных мини. Взять хотя бы Мадонну и Дженнифер Лопес, которым далеко за 50.

Мужскую аудиторию такие провокации категорически не устраивают. Они осуждают молодящихся «бабушек», которые, по их словам, вызывают только смех и жалость.