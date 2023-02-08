Как мужчины реагируют на оголившихся красавиц за 50: такого вы точно не ждали
Забыли, что такое стеснение.
Мода на оголение никогда не потеряет своей актуальности. Многих селебрити даже не смущает их далеко не юный возраст.
Так, известная певица, 53-летняя Анжелика Варум, недавно появилась в откровенном провокационном наряде, который смутил даже ее супруга Леонида Агутина. Артист раскритиковал жену за то, что она вышла в одном нижнем белье, которое едва прикрывало ее прелести. Сама же Варум не увидела ничего предосудительного в своих мини-шортах.
Ее примеру последовала 56-летняя Ирина Салтыкова, которая считает, что носить юбку вообще необязательно. Того же мнения придерживается и королева русского шансона Любовь Успенская, которой скоро исполнится 65 лет.
Западные звезды тоже давно наплевали на возраст и вовсю щеголяют в откровенных мини. Взять хотя бы Мадонну и Дженнифер Лопес, которым далеко за 50.
Мужскую аудиторию такие провокации категорически не устраивают. Они осуждают молодящихся «бабушек», которые, по их словам, вызывают только смех и жалость.