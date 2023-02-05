Как можно забыть корни? Россияне пришли в ярость из-за реакции на советские мультики

Советские мультфильмы до сих пор вызывают массу положительных ассоциаций даже у современных детей. Впрочем, некоторые люди считают, что малыши не должны смотреть старые анимационные сказки.

Есть мнение, что в таких фильмах слишком много нравоучений, а взрослые ведут себя инфантильно и подают плохой пример для подражания. И самым явным недостатком является плохое качество картинки.

Конечно, современные диснеевские фильмы шагнули вперёд, и с помощью новых технологий дети могут увидеть на экранах четко прорисованных персонажей и яркие образы. Шедевры советского времени, наоборот, слишком тусклые, а порой и пугающе тёмные. Также считается, что некоторые сюжеты уже слишком далеки от повседневной жизни и вряд ли смогут чему-то научить маленьких зрителей.

Однако россияне в корне не согласны с этими утверждениями.