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Киноафиша Статьи Как можно забыть корни? Россияне пришли в ярость из-за реакции на советские мультики

Как можно забыть корни? Россияне пришли в ярость из-за реакции на советские мультики

5 февраля 2023 09:00
Как можно забыть корни? Россияне пришли в ярость из-за реакции на советские мультики

Шедевры прошлого начинают критиковать.

Советские мультфильмы до сих пор вызывают массу положительных ассоциаций даже у современных детей. Впрочем, некоторые люди считают, что малыши не должны смотреть старые анимационные сказки.

Есть мнение, что в таких фильмах слишком много нравоучений, а взрослые ведут себя инфантильно и подают плохой пример для подражания. И самым явным недостатком является плохое качество картинки.

Конечно, современные диснеевские фильмы шагнули вперёд, и с помощью новых технологий дети могут увидеть на экранах четко прорисованных персонажей и яркие образы. Шедевры советского времени, наоборот, слишком тусклые, а порой и пугающе тёмные. Также считается, что некоторые сюжеты уже слишком далеки от повседневной жизни и вряд ли смогут чему-то научить маленьких зрителей.

Однако россияне в корне не согласны с этими утверждениями.

«Как раз современные лучше не смотреть ни детям, ни взрослым. Интеллекта ноль», - написал один из пользователей.

Фото: Globlookpress.com
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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