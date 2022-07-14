Лоза покаялся после резких слов о покойном Шатунове: «Как можно?»

После смерти Юры Шатунова известный композитор и певец Юрий Лоза сделал ряд резких заявлений. Он выразил сомнения по поводу предложения фанатов творчества группы «Ласковый май» посмертно присвоить певцу звание народного артиста. По мнению Лозы, песни Шатунова не являются ценными композициями с точки зрения искусства. Кроме того, он раскритиковал решение родных Юры поставить на могиле большой памятник в полный рост.

Этим Лоза настроил поклонников скончавшегося певца против себя. Настолько, что они принялись оставлять ему негативные комментарии в соцетях. Накануне Юрий призвал фанатов Шатунова прекратить ему писать и покаялся после своих высказываний. По его словам, он ничего не имеет против Шатунова.

Лоза подчеркнул, что звания нужны для живых, а для скончавшегося певца они сейчас не имеют значения. Что же касается памятника, то если семья Юры хочет установить «дорогой и пафосный» обелиск, то это ее право, заключил композитор. Артист также опроверг предположения, что он просто завидует успеху Шатунова.

«Как можно завидовать, когда он умер достаточно молодым?» — возмутился Лоза в Telegram-канале .