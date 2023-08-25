«Как можно быстрее»: Костомаров выдвинул Авербуху ультиматум

Фигурист Роман Костомаров недавно появился на льду во время выступления его супруги Оксаны Домниной в рамках шоу «Письма любви», которое срежиссировал Илья Авербух. Пока спортсмен вышел к жене без коньков.

Но Роман Костомаров уже очень уверенно передвигается на протезах, несмотря на то, что он совсем недавно перенес операцию. Причем на том, чтобы принять участие в шоу, олимпийский чемпион настоял сам. Как рассказал «МК» Илья Авербух, Роман Костомаров сначала заявил, что хочет, чтобы супруга вернулась на лед «как можно быстрее».

Сам же он решил не стоять в стороне в ожидании выхода жены. Поэтому родился такой формат, в котором спортсмен в обуви выходит к Оксане Домниной и обнимает ее. Пока их номер будет выглядеть на шоу именно так.

Напомним, Роман Костомаров в результате осложнений после пневмонии лишился стоп и кистей рук. Сейчас спортсмен уже перенес операцию по протезированию нижних конечностей, но предстоит еще несколько.