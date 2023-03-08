Как можно было пасть еще ниже? Британцы в ужасе от заявления принца Гарри

Представители королевской семьи должны соблюдать множество правил, которые формировались на протяжении долгих веков. Строгие нормы этикета повлияли и на характер наследников престола, которые вынуждены почти всегда скрывать свои эмоции от публики и казаться невозмутимыми.

Но принц Гарри решил нарушить эту традицию, и теперь он регулярно поражает британцев своими откровениями. Совсем недавно он заявил, что причиной его психологических травм является холодное отношение со стороны отца. Из рассказа младшего сына Карла lll можно узнать, что действующий монарх не обнимал своего наследника, когда тот вернулся из Афганистана. Кроме того, король не притронулся к своему ребенку и после новости о смерти леди Ди.

Все эти откровения Гарри сделал во время интервью с психологом Габором Мате. Специалист также диагностировал у мужчины синдром дефицита внимания и посттравматическое расстройство. Впрочем, большинство британцев, услышав об этом, не стали сочувствовать бывшему претенденту на престол.