Как минимум с одним из актеров сериала «Гарри Поттер» НВО точно не ошиблись: кастинг уже лучше, чем у легендарных фильмов

Если кто-то и заслуживает большего экрана в новой версии «Гарри Поттера» от НВО, так это мастер волшебных палочек Олливандер. В фильмах он практически затерялся между полками своей магической лавки, хотя в книгах он настоящий символ Когтеврана: странный, проницательный, полный древних знаний и загадок.

Теперь у HBO есть шанс всё исправить — и Энтон Лессер идеально подходит для этого дела. Фанатам «Игры престолов» он запомнился как мейстер Квиберн в «Игре престолов»: тихий, холодный, абсолютно жуткий гений с одержимостью экспериментами.

Олливандер — не хирург и не некромант, но ведь и он всю жизнь копался в тайнах дерева, сердцевины и магии, одержимый своим искусством ничуть не меньше. Просто зрителям книги не дали этого прочувствовать.

Плюс — Лессер умеет играть так, что за мягким голосом чувствуешь силу и опасность — помимо «Престолов» можем вспомнить и «Андор». С таким Олливандером лавка волшебных палочек в Косом переулке наконец зазвучит, как надо: мрачно, величаво, с налётом старой магии и тихого безумия.

HBO обязаны вернуть этому персонажу достойное экранное время, и тогда у них действительно получится отдать долг Когтеврану — дому, который в фильмах обычно сводили к Лавгуд да мантии с орлом.

Пока одни спорят, кто больше подходит на роль Волан-де-Морта, и нужно ли менять Снейпа, другие могут порадоваться хотя бы этому попаданию. Антон Лессер — редкий случай, когда актер несет с собою целый образ. И в мире мальчика, который выжил, он точно не затеряется.

Ранее мы писали: Коней на переправе поменяют: сериал «Гарри Поттер» еще не вышел, но один из важных персонажей уже готов с ним распрощаться