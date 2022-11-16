Как Меган Маркл женила на себе принца Гарри: рецепт оказался доступен каждой

Меган Маркл не могла похвастаться большой популярностью до того, как вышла замуж за принца Гарри. Этот брак для бывшей американской актрисы был заветной целью, добиться которой ей удалось благодаря одной маленькой хитрости.

Герцогиня Сассекская не более чем охотница за богатыми мужчинами, на крючок которой и попался внук Елизаветы II. Чтобы женить на себе Гарри и продержаться рядом с ним как можно дольше, Маркл внушила возлюбленному, что они держатся вместе против остального мира. По крайней мере, в этом уверена известный психолог Вероника Степанова.

Сейчас, как полагает эксперт, принц жалеет о том, что связал себя узами брака с Меган. По слухам, герцог уже обратился к адвокатам, чтобы оформить развод. По мнению Степановой, Гарри теперь уверяет всех в том, что он был словно под гипнозом, а потому и повелся на уловки Маркл.

Что же касается расставания пары, то психолог обвинила во всем звезду «Форс-мажоров», заметив, что именно она не смогла сохранить и приумножить все то, за что в свое время боролась. Нашла блогер и причину, по которой у Меган не вышло спасти свою семью с принцем.