Как мать: дочь Анны Самохиной выросла такой же ослепительной красавицей

Красавицы Анны Самохиной нет с нами уже более десяти лет. Жизнь звезды унес рак желудка. После Самохиной осталось не только множество замечательных фильмов, но и дочь Александра, которая невероятно похожа на мать.

Отношения матери и дочери не всегда были гладкими.

Во время развода родителей Саша предпочла жить с папой и перестала общаться с родной мамой. Серьезный конфликт возник у Самохиной с дочерью и на почве выбора избранника: Александра встречалась с актером Филиппом Азаровым, а мать была категорически против их союза.

Сегодня Александре Самохиной 39 лет. И она стала актрисой – правда, не такой известной, как мама. Александру Самохину вы могли видеть в фильмах «Черный ворон» и «7 главных желаний». За плечами у артистки неудачный брак, но свое счастье Самохина все же смогла обрести с психоаналитиком Антоном Зелепутиным. У Александры Самохиной двое детей: дочь Ева и сын Иван.