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«Как мама с сыном»: свадебные фото Головина вызвали отвращение у народа

17 июля 2023 14:15
«Как мама с сыном»: свадебные фото Головина вызвали отвращение у народа

Фанаты не оценили выбор артиста.

Благодаря сериалу «Кадетство» Александр Головин стал всероссийской звездой. Миллионы поклонниц мечтали познакомиться с эффектным артистом и признавались ему в любви. Актер же не раскрывал детали личной жизни, а недавно удивил публику новостью о своей свадьбе.

Избранницей артиста стала его коллега Александра Попова. В свет пара впервые вышла в 2020 году, а теперь сыграла скромную церемонию. На торжество были приглашены лишь самые близкие, а свадьба прошла дома у молодоженов.

«Как мама с сыном»: свадебные фото Головина вызвали отвращение у народа

Счастливыми снимками Головин поделился в социальных сетях, однако далеко не все были рады за артиста. Часть подписчиков отметила, что супруги не смотрятся друг с другом. Попова, по их мнению, выглядит намного старше своего мужа и похожа больше на его мать, а не на возлюбленную.

«Как мама с сыном», «Не смотрятся они», — пишут пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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