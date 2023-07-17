«Как мама с сыном»: свадебные фото Головина вызвали отвращение у народа

Благодаря сериалу «Кадетство» Александр Головин стал всероссийской звездой. Миллионы поклонниц мечтали познакомиться с эффектным артистом и признавались ему в любви. Актер же не раскрывал детали личной жизни, а недавно удивил публику новостью о своей свадьбе.

Избранницей артиста стала его коллега Александра Попова. В свет пара впервые вышла в 2020 году, а теперь сыграла скромную церемонию. На торжество были приглашены лишь самые близкие, а свадьба прошла дома у молодоженов.

Счастливыми снимками Головин поделился в социальных сетях, однако далеко не все были рады за артиста. Часть подписчиков отметила, что супруги не смотрятся друг с другом. Попова, по их мнению, выглядит намного старше своего мужа и похожа больше на его мать, а не на возлюбленную.