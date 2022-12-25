Как мама с сыном: новый возлюбленный Муцениеце шокировал народ
Отпустила прошлое и готова строить новые отношения.
Агата Муцениеце давно показала себя как сильную, жизнерадостную девушку. Кажется, что сегодня она полностью склеила своё разбитое сердце после развода с Прилучным и теперь может двигаться дальше.
Поводом для таких разговоров стали недавние публикации в социальной сети. На снимках актриса запечатлена вместе с Давидом Манукяном, который нежно обнимает девушку. Масла в огнь подлила и неоднозначная подпись блогера:
«Завёл себе ещё одну кошку».
Подписчики не оценили такой дуэт и раскритиковали пару.
«Как будто мама с сыном. Агата очень солидно выглядит на все 45!», «Агата в мамы годится тебе!!!» - написали фолловеры в комментариях под постом.
Однако позже выяснилось, что это всего лишь фотографии со съёмок клипа Манукяна, а Агата просто играет роль.