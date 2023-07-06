Как мама с сыном: честное фото жены Колдуна шокировало публику

Победитель пятой «Фабрики звезд» Дмитрий Колдун — один из самых постоянных мужчин в шоу-бизнесе. Со своей женой Викторией он вместе еще со школьной скамьи. Пара в браке уже больше 20 лет. Они переживали сложные времена и даже разъезжались на некоторое время, когда Дмитрий участвовал в «Евровидении» и сильно нервничал.

В Сети регулярно всплывают слухи о разводе пары, но Дмитрий всегда искренне им удивляется. Хотя он живет на два города и им с Викой часто приходится проводить время порознь, отношения их крепки как никогда. В своем микроблоге певец опубликовал фото, на котором нежно целует супругу в щеку.

Хотя Виктория всего на два года старше мужа, поклонники певца посчитали, что Колдун рядом с женой выглядит как сын с мамой. Подписчики отметили, что разница в возрасте между супругами сразу бросается в глаза. А некоторые даже предположили, что на снимке певец позирует не с супругой, а с матерью.

«Какая мама у вас молодая»,

— гласят комментарии под фото.