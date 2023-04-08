Как люди вообще выжили: вас ошарашит меню крестьян в Древней Руси

Рацион крестьянина в Древней Руси покажется современному человеку диким. Тогда питались в основном овощами, фруктами и злаками. Мясо появлялось на столах только по большим праздникам. Каша из ячменя, гороховая лапша и квашеная капуста — таков был режим питания наших предков, к примеру, в XVI веке. Ели пареную репу, хрен и редьку, мариновали овощи, собирали орехи и ягоды, жарили грибы и ловили рыбу.

К популярным в то время десертам можно причислить пастилу из яблок и ягод, мед, арбузы и дыни, натуральную патоку. Пили морс, кисель, брусничную воду и квас. Пекли пироги, блины, иногда — сырники и оладьи.

Мясо и птица для большинства крестьян были роскошью. Несмотря на то, что многие разводили домашнюю птицу, на праздничном столе чаще оказывалось мясо диких животных и птиц — зайца, тетерева, утки.

Такой тип питания вместе с «праздником живота» в торжественные дни приводил к тому, что многие мучились от переедания либо от отравления испортившимся мясом. Оно в леднике не могло храниться больше пяти суток.