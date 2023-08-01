Как лысина Пугачевой выглядит без накладки: фото не для слабонервных

На днях Алла Пугачева посетила фестиваль «Рандеву» в Юрмале. Общественность обратила внимание на внешний вид артистки и сделала неутешительный вывод: Примадонна сдала еще сильнее.

Алла Борисовна предстала перед публикой с лысеющей головой. Это отчетливо видно на ракурсах сбоку, на которых лоб Пугачевой выглядит слишком огромным. На следующий день Примадонна все-таки прикрыла лысеющую голову челкой-накладкой, чтобы не шокировать впечатлительных зрителей.

Но это еще не все, что поразило публику. Многие отметили, что Пугачева снова сделала пластику. У нее нет ни одной морщинки, однако это пугает, а не восхищает. Несмотря на радикальные процедуры омоложения, главная звезда эстрады СССР превратилась в ветхую старушку, на которую не взглянешь без слез.