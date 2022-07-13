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«Как Ленин»: похороны Пьера Нарцисса вновь отложили

13 июля 2022 13:05
«Как Ленин»: похороны Пьера Нарцисса вновь отложили

Тело певца пришлось забальзамировать.

Бывшая жена умершего певца Пьера Нарцисса поразила поклонников неожиданным признанием. Валерия Калачева сообщила, что родственники певца приняли решение вновь отложить его похороны. Теперь они состоятся на его родине в Камеруне только 23 июля. При этом датой смерти Нарцисса значится 21 июня.

О причинах такой задержки с погребением семья Пьера не сообщила Калачевой. Однако еще в Москве церемония прощания переносилась дважды. Валерия надеялась похоронить экс-супруга в столице, но его мать и сестра за границей настояли на транспортировке Нарцисса. В результате женщине пришлось забальзамировать тело певца.

«Как Ленин», — привела пример Калачева в беседе с «Телепрограмма.pro».

Некоторые из друзей исполнителя говорят о том, что родные Нарцисса в Камеруне подозревают, что его могли довести до смерти. Они не верят словам врачей и близких людей певца, заявляющих о его продолжительной болезни. Возможно, такая отсрочка с похоронами связана с проведением каких-то медицинских экспертиз.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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