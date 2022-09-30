Как лебеди: есть лишь 3 знака Зодиака, которые вас никогда не предадут и не подставят

Каждый человек нуждается в надежном и преданном друге или партнере - том человеке, который никогда не отвернется, не осудит и не причинит боли. Даже самые суровые одиночки жаждут заботы и внимания, хотя, вероятно, никогда в этом не признаются даже самим себе. Но где найти такого друга или возлюбленного? Астрологи считают, что о верности может свидетельствовать дата рождения - некоторые знаки зодиака как будто рождены для того, чтобы быть рядом и в любой момент подставлять плечо.

Телец

Представители земного знака по большей части являются интровертами - они довольно тяжело сходятся с людьми и избегают больших и шумных компаний. Многим они кажутся слишком замкнутыми и мрачными. Однако если кому-то удалось найти ключик к сердцу Тельца, это значит, что он уже никогда не предаст этого человека. Телец - это тот друг, которому можно позвонить в любое время дня и ночи, и он не бросит трубку со словами “Позвони завтра”, а действительно выслушает, даст совет, при необходимости приедет лично и будет рядом до тех пор, пока все не наладится.

Но важно помнить, что такого же обращения Телец ждет и от своих друзей.

Рак

“Зодиакальная мамочка”, - так можно коротко охарактеризовать представителей водного знака. Действительно, Раки, словно заботливая и любящая родительница, стремится опекать своих близких - и неважно, являются ли они родственниками на самом деле или всего лишь друзьями. Порой окружающим кажется, что уроженцы этого знака перегибают палку и излишне контролируют людей, которых любят, но не стоит забывать о том, что Раки делают это из добрых побуждений. В их действиях нет никакого злого умысла.

За “своих” представители этого знака стоят горой, потому что слова “дружба”, “любовь” и “преданность” для них практически синонимы.

Лев

Люди, рожденные под знаком Льва, обожают проводить время со своими друзьями. Речь идет не только о развлечениях - уроженцы огненного знака не исчезают, когда веселье заканчивается и начинаются серые будни. Они остаются рядом со своими товарищами и возлюбленными и в горе, и в радости, и это не просто красивые слова. Лев по-настоящему ценит своих близких и всегда придет на помощь, если в этом будет необходимость.