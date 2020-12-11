«Как куколка»: беременная невестка Валерии в шелковой пижаме удивила подписчиков

Кажется, совсем недавно общественность узнала, что младший сын Валерии Арсений женится. Только в июле он сделал предложение Лиане Волковой, как в августе она уже стала Шульгиной. Слухи о том, что девушка беременна, подтвердились. И сейчас невестка певицы позирует с большим животом.

На свежем снимке, который появился в Instagram, Лиана в домашней обстановке. На ней шелковая пижама в полоску, а позади символ Нового года — красавица-ель. Но и дома девушка не забывает ухаживать за собой: она выпрямила волосы и нанесла макияж. Лиана держит в руке флакон духов, которые рекламирует.

Парфюмерная компания вдохновила будущую маму последовать модной тенденции и создать так называемый мудборд пожеланий на 2021 год. Лиана наклеила на большой ватман фотографии, демонстрирующие все, о чем она мечтает. Такой способ визуализации желаний помогает им воплотиться в жизнь.

Образ Шульгиной очень понравился пользователям сети. «Какая красивая беременяшка», «Прекрасная», «Красоточка», «Как куколка», «Какая вы хорошенькая», «Такой хомячок в этой пижаме», — с умилением пишут фолловеры.

У Лианы уже есть и собственные поклонники. Например, одна подписчица призналась, что, в отличие от многих, посещает страницу Шульгиной вовсе не потому, что она невестка Валерии. «Мне нравится именно ваша семья, такие молодые и уже многого добились, счастливые, влюбленные, видно, что замечательная у вас семья, где царит мир, любовь и гармония. Наблюдать за вами — одно удовольствие. Лианочка, ты чудесная девочка, и я уверена, что будешь прекрасной мамочкой», — поддерживает поклонница кумира.