Как кукла Барби: поверить в преображение Дегтяревой из «Голоса» невозможно

Ярослава Дегтярева стала знаменита уже в семь лет, когда покорила зрителей со всей страны своими выступлениями на шоу «Голос.Дети». После этого артистка пропала из поля зрения широкой публики, а не так давно она отметила уже свой 14-й день рождения.

Сейчас Ярослава посвящает большую часть своего времени учебе. Знаменитость еще учится в школе, но не забывает и о творчестве. Ежегодно артистка выпускает несколько композиций, проводит концерты и даже снимается в фильмах. Например, ее можно увидеть в лентах «Заповедник» и «Как папа стал взрослым».

О своей жизни певица рассказывает в личном блоге. Ярослава регулярно делится собственными фотографиями и не скрывает переживаний от своих фанатов. При этом многие пользователи Сети с удивлением отмечают, насколько сильно артистка изменилась за прошедшие годы. В 14-летней знаменитости уже не узнать очаровательную девочку, которая покорила страну своими косичками и пронзительным пением.