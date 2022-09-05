Как красавец из «Не могу сказать прощай» превратился в дворника: виновата жена

В 1982 году на экраны вышла мелодрама «Не могу сказать прощай». Главная героиня беззаветно влюблялась в красавца, но он выбирал другую. Однако, когда после трагедии, сделавшей его инвалидом, он оставался в одиночестве, именно любовь отвергнутой девушки поднимала его на ноги.

Главную мужскую роль в мелодраме исполнил Сергей Варчук: для студента-выпускника эта работа в кино стала дебютом. Фильм принес ему не только известность во всем СССР, но еще и любовь: он много лет ухаживал за девушкой по имени Елена, но только после обрушившейся на Сергея популярности она обратила на него внимание. В 1983 году у них родилась дочка Александра.

А вскоре наступили голодные 90-е. Средств катастрофически не хватало, новых предложений о съемках не было, а в театре актерам платили мало. И тут супруга Варчука получила выгодный контракт на работу за границей. Ехать нужно было немедленно. Елена пообещала вскоре перевезти мужа с дочкой к себе, а пока собиралась переводить им деньги. В 1992 году она улетела в США и практически сразу перестала выходить на связь.

Для Сергея наступили по-настоящему сложные времена. Он вынужден был устроиться на работу дворником, чтобы получить бесплатное жилье. Звезда советского кино на протяжении пяти лет подметал с утра улицы, потом бежал на пробы, а вечером подрабатывал частным извозом. Присматривать за дочкой Варчуку помогали отзывчивые соседи.

Только к «нулевым» его карьера, наконец, выправилась — Сергей начал получать роли в многочисленных телесериалах. И, как и героя «Не могу сказать прощай», его спасла любовь. Он женился во второй раз, а в 2004 году снова стал отцом. На этот раз мальчика по имени Иван.