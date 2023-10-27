Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел

У Леонида Гайдая характер был не сахар. Довольно часто у него возникали разногласия с коллегами. Но если проводить конкурс на звание актера, которому удалось сильнее всего взбесить постановщика, то победу в нем одержал бы Арчил Гомиашвили.

Артист воплотил Остапа Бендера в «Двенадцати стульях». И эта роль принесла ему всесоюзную славу. Во время работы над картиной киношник тысячу раз пожалел, что связался с зарвавшимся лицедеем.

Актер имел свое мнение относительно развития сюжета и постоянно спорил с Леонидом Иовичем. Видимо, он не понимал, что играет с огнем. Гайдай терпеть не мог тех, кто ему перечил. И как правило, всегда мстил.

Жесткая кара не миновала и Гомиашвили. Озвучить персонажа мастер ему не дал — доверил эту миссию другому. И всю оставшуюся жизнь режиссер люто ненавидел Арчила Михайловича и больше никогда с ним не работал.