Как кошка с собакой: Боярский перестал скрывать проблемы в браке с Луппиан

Михаил Боярский и Лариса Луппиан — образец для подражания для многих. Но за красивой картинкой долговечного брака скрывается горькая правда. За годы совместной жизни супруги так и не научились ладить друг с другом.

Артист за многое благодарен своей благоверной. Например, жена настояла на том, чтобы он делал зарядку, следил за питанием, перестал выпивать и употреблять табак. Боярский отметил, что в свои годы выглядит хорошо только благодаря супруге. Но есть одно но.

Артист признался, что порой они с Луппиан как кошка с собакой. Разногласия случаются у пары, когда дело касается творчества. Ссора может произойти по любому поводу. Когда влюбленные становятся коллегами, то на замечания не скупятся.