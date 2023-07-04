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Как кошка с собакой: Боярский перестал скрывать проблемы в браке с Луппиан

4 июля 2023 14:45
Как кошка с собакой: Боярский перестал скрывать проблемы в браке с Луппиан

Артист поделился любопытными подробностями.

Михаил Боярский и Лариса Луппиан — образец для подражания для многих. Но за красивой картинкой долговечного брака скрывается горькая правда. За годы совместной жизни супруги так и не научились ладить друг с другом.

Артист за многое благодарен своей благоверной. Например, жена настояла на том, чтобы он делал зарядку, следил за питанием, перестал выпивать и употреблять табак. Боярский отметил, что в свои годы выглядит хорошо только благодаря супруге. Но есть одно но.

Артист признался, что порой они с Луппиан как кошка с собакой. Разногласия случаются у пары, когда дело касается творчества. Ссора может произойти по любому поводу. Когда влюбленные становятся коллегами, то на замечания не скупятся.

«Часто ругаемся... Из-за мизансцены, неправильной интонации», — подметил Боярский в беседе с порталом «Мослента».

Фото: Global Look Press, кадр из фильма «Ирония судьбы. Продолжение» (2007)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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