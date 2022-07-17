Наташу Королеву поймали с поличным: «Вся жизнь прошла перед глазами»

Наташа Королева поделилась секретом одного из своих хитов, появившегося на свет из-за большого конфуза. Выяснилось, что герой песни «Мой киевский мальчишка» вовсе не выдумка Игоря Николаева, а бывший возлюбленный певицы — Назар.

С его участием и произошла неловкая ситуация, когда на концерте Наташа сломала ногу. Ее приходили проведать родственники, подруги и он. Отношения с бывшим молодым человеком Королева сохранила по-дружески теплые, что пришлось объяснять Николаеву.

«И надо, чтоб так получилось! Нежданно-негаданно, без всякого предупреждения звонок в дверь, я открываю, а там картина маслом — стоит Николаев. И я понимаю, что ситуация help. Потому что у меня на кухне сидит мой друг Назар и пьет чай.

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Но надо же знать Игоря. У меня вся жизнь прошла перед глазами в этот момент! Тогда мне было 17 лет, а у Игоря самый период ухаживаний. И вот так я оконфузилась в его глазах. Понимаете, какие сильные были эмоции, раз он написал эту песню?» — рассказала певица в программе «Он и она».