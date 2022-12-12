Как корабль назовешь: обладатели этих мужских имен — главные неудачники по жизни

Фортуна, как известно, богиня капризная. Кому-то она охотно дарит свою милость, а от кого-то отворачивается, надув губки. По мнению экспертов в области эзотерики, есть множество способов обратить на себя внимание Фортуны и заручиться ее поддержкой. Самый главный из них - носить имя, которое обладает правильной энергетикой. Специалисты выяснили, какие мужские имена отталкивают удачу и превращают своих обладателей в “везунчиков наоборот”.

Вадим

Обладатель этого имени несчастен в личной жизни. Согласно наблюдениям экспертов, трудности у Вадима возникают еще на первом свидании с потенциальной партнершей. В надежде произвести на девушку впечатление Вадим начинает делать глупости, из-за чего оказывается в неловком положении. Кроме того, мужчину, который носит это имя, довольно просто обмануть.

Его бескорыстием часто пользуются.

Илья

Парни, нареченные именем Илья, то и дело спотыкаются на ровном месте. Там, где любой заметил бы подвох и предпринял какие-нибудь действия, обладатель этого имени ничего не поймет, а потом будет жаловаться всем окружающим на злодейку-судьбу. К тому же Илье очень часто не везет с поездками и путешествиями.

Опоздать на рейс, купить билет на другое число, потерять багаж - это про него.

Кирилл

Красивое имя Кирилл не приносит успеха своему обладателю. Мужчины, нареченные этим именем, хотят многого добиться в жизни, но что-то все время идет не так. В попытках забраться на самый верх и начать много зарабатывать Кирилл то и дело сталкивается с подставами, мошенниками, махинациями.

Ради того, чтобы получить желаемое, обладатель этого имени готов на все, но принесенные жертвы оказываются напрасными.

Олег

Удача уж точно не на стороне Олега. Парни, которых родители назвали этим именем, отличаются такими качествами, как амбициозность и самолюбие. Они постоянно стремятся доказать окружающим, что чего-то да стоят. Однако из-за своей гордыни Олег постоянно оказывается в глупых ситуациях, его попытки доказать свою крутость выглядят как минимум смешно и нелепо, как максимум - странно.

Руслан

И, наконец, рейтинг несчастливых мужских имен замыкает Руслан. Носителям этого имени катастрофически не везет с деньгами. Руслан был бы рад много зарабатывать, однако судьба не идет к нему навстречу.