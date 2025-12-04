Ким Чен Ир похитил иностранца ради съемок коммунистической «Годзиллы»: культовый кринж-боевик даже копировали в США

Меню
4 декабря 2025 09:25
Впрочем, сейчас его оценивают лучше, чем большинство новых историй кайдзю.

У северокорейского фильма «Пульгасари» есть всё, чтобы стать легендой трэш-кино: коммунистическая «Годзилла», костюмированный монстр, пафосная классовая борьба, чудовищный монтаж и финал, который нормально не может объяснить никто.

Но главная жесть даже не на экране, а за кадром: будущее руководство КНДР реально похитило режиссера и актрису, чтобы те подняли местный кинематограф с колен и сняли «блокбастер для Запада».

Вождь киноман

Ким Чен Ир вырос не как «серый партийный аппаратчик», а как человек, который фанател от кино. У него была личная коллекция из тысяч фильмов со всего мира, дипломатическая сеть добывала ему новые ленты, работал отдельный отдел перевода и озвучки — по сути, целая студия ради одного зрителя.

На этом фоне местные фильмы выглядели особенно жалко: бесконечные революционные агитки, однообразные сюжеты, нулевая драматургия и примитивная постановка. Ким Чен Ир это прекрасно понимал и хотел не только создавать пропаганду, но и «настоящее кино». Так появился план: если своих кадров нет, их надо… привезти.

Похищение «звёздного» дуэта

Выбор пал на южнокорейскую актрису Чхве Ын Хи и её бывшего мужа, режиссера Син Сан Ока. Они уже брали награды на крупных фестивалях, много лет работали вместе, но к 70-м их карьера и личная жизнь трещали по швам.

В 1978 году актрисе предложили встретиться с «китайскими продюсерами» в Гонконге. Там её просто похитили и отправили в КНДР. Син, пытаясь найти бывшую жену, через несколько месяцев сам оказался в такой же ловушке — и тоже был вывезен на Север.

Дальше их пути на некоторое время разошлись. Чхве превратили в «витринную звезду»: личная вилла, постоянная идеологическая обработка, главные роли. Син дважды пытался сбежать и в итоге надолго угодил в тюрьму строгого режима. Воссоединил пару сам Ким Чен Ир — устроил встречу на приёме, а затем поставил перед задачей: поднять северокорейское кино, ему хотелось не артхауса из Восточного блока, а настоящей «бомбы».

Рождение Пульгасари

Будущего монстра Ким Чен Ир придумал как ответ японской Годзилле. В качестве основы взяли народную легенду о Пульгасари — мифическом существе, которое ест металл и растёт от каждой съеденной железяки. К этому добавили обязательный набор: угнетённый народ, жестокие захватчики и революция, которая всё сметает. Да, если вы смотрели «Гальгамет», то сюжет покажется знакомым. Американцы скорпировали сюжет, но об этом позже.

Сюжет получился простой и максимально идеологический: XIV век, крестьяне страдают от власти завоевателей, кузнеца, отказавшегося ковать мечи для врага, бросают в темницу, он лепит фигурку монстра, та оживает и помогает народу поднять восстание.

Дальше идут масштабные битвы, бесконечные крики «долой угнетателей» и Пульгасари, который растёт, топчет, ломает и ест всё металлическое подряд. При этом продакшн для КНДР был почти голливудский. На роль монстра позвали японского актера, работавшего в костюме Годзиллы.

Массовку набирали тысячами, декорации поджигали по настоящему, пиротехнику брали с армейских складов. В одном из эпизодов вместо макета поезда, по воспоминаниям Син Сан Ока, просто взорвали реальный состав — по личному одобрению Ким Чен Ира.

На выходе всё равно получился кринж: боевые сцены выглядели архаично, звук и монтаж — ужасно, а пафос зашкаливал. В 1985 году, когда «Пульгасари» был готов, мир уже видел «Звёздные войны», «Терминатора» и «Бегущего по лезвию». На их фоне северокорейский монстр-фильм смотрелся наивной поделкой из прошлого.

Провал, побег и культовый статус

За пределами КНДР фильм не выстрелил: в соцстранах его приняли вяло, на западные фестивали он не прорвался. Но для Ким Чен Ира «Пульгасари» всё равно был важным проектом, и он продолжал доверять похищенному дуэту.

Именно это доверие в итоге спасло Чхве и Сина. Их отправили в Европу — вроде бы для переговоров по прокату и запуску офиса кинокомпании. В Австрии они смогли уйти от сопровождающих и добраться до американского посольства, где попросили убежища. Так история «коммунистической Годзиллы» закончилась реальным побегом её создателей.

К слову, «Пульгасари» получил вторую жизнь. Фильм начали крутить в видеосалонах, он перекочевал в подборки «настолько плохо, что уже хорошо», оброс репутацией культового трэша и сами американцы начали копировать его сюжет. Найти те же ходы можно в упомянутом ранее «Гальгамете» и «Стальном гиганте».

Фото: Кадры из фильма «Пульгасари» (1985)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
