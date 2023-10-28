Как Кикабидзе навсегда опозорился в Грузии, но спас «Мимино» от краха

На что только не идут актеры ради своего призвания.

Участь актера во время съемок всегда и печальна, и комична одновременно. Тяжелые нагрузки, постоянный контакт с поклонниками, если съемочный процесс проходит не в павильоне. Все это сильно сказывается на качестве жизни любого лицедея, даже если он профессионал такого уровня, как Вахтанг Кикабидзе.

Съемки легендарной ленты «Мимино» оказались под угрозой как раз из-за фанатов. Точнее, из-за кавказского гостеприимства. Но Кикабидзе спас всех. Правда, цена оказалась велика.

Чуть ли не каждый, кто встречал группу, предлагал в качестве широкого жеста распить вместе немножечко горячительных напитков. Но поскольку предложения поступали 24 часа в сутки, все это ставило под угрозу не только качество съемочного процесса, но и откладывало его завершение на неопределенный срок.

Тогда актер придумал хитрость. Чтобы не обидеть радушных кавказцев, он стал всем рассказывать, что у него серьезные проблемы со здоровьем, якобы печень и сердце вообще ни к черту. Не сработало. Грузины уверяли: их чача имеет чудодейственные свойства и лечит оба органа.

Пришлось пойти на крайние меры. Вахтанг Кикабидзе во всеуслышание заявил, что имеет проблемы с «мужской силой», а таблетки от недуга несовместимы с алкоголем. Смущенные горцы тут же отстали. Съемки успешно завершились, но интимное пятнышко на репутации преследует актера уже многие годы.