Как измеряли популярность в СССР: за способ Миронова даже вам станет стыдно

Зависть к чужому успеху — обычное дело в кругу коллег по цеху. Актерская среда не является исключением. Так, Андрей Миронов немало завидовал своему старшему товарищу Юрию Никулину, которого узнавали на улице, пока с ним не произошла аналогичная ситуация.

Однажды на съемках «Бриллиантовой руки» произошел забавный случай. Никулин, Папанов и Миронов находились с Сочи и готовились к очередной сцене, когда к ним сквозь толпу прорвался нетрезвый мужичок. Он направился к своему любимцу Никулину и душевно поприветствовал его: «Здорово, раздолбай!» Правда, в оригинале эта фраза звучала намного крепче. В этот момент Миронов почувствовал, как в нем закипает зависть.

Спустя годы на съемках «Невероятных приключений итальянцев в России» в Звенигороде актер поведал Рязанову эту занятную историю. Вскоре мимо них проехал местный житель на велосипеде. Мужчина резко остановился, присмотрелся к Миронову и выдал: «Вот так хрен сюда пожаловал!» Только слово использовалось более нецензурное.

Режиссер и актер рассмеялись, а Рязанов добавил, что теперь известность Миронова сравнялась с популярностью Никулина. Вот таким простым способом артист измерил народную любовь.