Как изменников наказывали в цыганских таборах: варварский обычай практикуют по сей день

Хотя цыганские браки до сих пор считаются одними из самых крепких, от измен не застрахован и этот народ. Как и во многих других культурах, женская неверность у них считается непростительным преступлением, а вот мужская заслуживает в лучшем случае порицания. Но гордые представительницы кочевого народа сами нашли способ наказывать супругов за предательство.

Чтобы оценить изощренность мести, нужно кое-что знать о традициях, которых придерживались ромалы. Женское тело ниже пояса в таборах считалось нечистым. Касаться его можно только нижней юбкой, которая также становилась «оскверненной». Как пишет Дзен-канал «Кириллица», даже стирали этот предмет одежды в последнюю очередь.

Если цыган оказывался неверен, то его жена могла сторицей отплатить за обиду. Для этого она брала ту самую нижнюю юбку и набрасывала ее мужу на голову. Большего унижения и представить нельзя. Даже сами женщины надевали эту часть гардероба только через ноги. А для мужчины это был настоящий кошмар.