Как изменилась Изабел из «Хозяйки судьбы» за 17 лет: кажется, она ведьма

В 2004 году сериал «Хозяйка судьбы» стал самым рейтинговым проектом в Бразилии. Правда, в России он таким успехом не пользовался, но зрители все равно заметили исполнительницу роли Изабел — Каролину Дикманн. На съемочную площадку актриса попала прямо с рекламных проектов: еще ребенком она начала сниматься для глянца.

Постепенно стало понятно, что карьеру супермодели Каролина построить не сможет из-за небольшого роста. Тогда она пришла на пробы в один из сериалов студии «Глобо» и в итоге стала ее постоянной актрисой. Дикманн снималась в лентах «Семейные узы», «Во имя любви», «Тропиканка». От положительных персонажей она вскоре перешла к отрицательной героине и сыграла злодейку в картине «Змеи и ящерицы» 2006 года. А затем ей пришлось поставить карьеру на паузу, чтобы уделить время семье.

От первого брака в 1999 году еще совсем юная Каролина родила сына Давида. Но союз с отцом ребенка распался спустя 9 лет после свадьбы. А в 2007 году она вышла замуж во второй раз и в этом же году стала мамой еще одного мальчика. Сейчас 44-летняя актриса продолжает сниматься в бразильском кино, но прежнего успеха добиться не может. Поклонники же восхищаются ее внешним видом: за 17 лет Дикманн практически не изменилась и выглядит существенно моложе реального возраста.