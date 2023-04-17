Как изменилась Алла из «Бальзаковского возраста»: вы будете ошарашены

Зажигательные хиты 1990-х помнят многие жители стран СНГ. Ни одна дискотека не проходила без известных всем песен. И вот в 2022 году знаменитому хиту «Девочка-ночь» исполнилось 30 лет, а его исполнительница Лада Дэнс изменилась до неузнаваемости. Более того, девушка проявила себя не только в музыкальной индустрии, но и засветилась на экранах в качестве актрисы сериала «Бальзаковский возраст».

На своей страничке в соцсетях актриса постоянно выкладывает фотографии и видео с различных проектов. Недавней публикацией стала подготовка к съемкам проекта «Дуэты». Сейчас она выглядит потрясающе: ухаживает за собой, у нее подтянутая кожа, выразительные глаза, прямо как в молодости, и шикарные волосы цвета блонд. Сама дива шоу-бизнеса говорит, что она поддерживает себя в форме, посещает косметологов и следит за своим внешним видом.

Фанаты очень трепетно отзываются о ее творчестве и готовы поддержать любой проект, где будет сниматься Лада Дэнс. Популярность не испортила ее, а только помогла подчеркнуть главные достоинства девушки.